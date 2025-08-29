Roger perde titular e prepara Inter com dois pontas contra o Fortaleza; veja o provável time

Roger Machado já prepara time para jogo contra o Fortaleza Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Sob pressão, Roger Machado perdeu um titular importante para o jogo contra o Fortaleza, neste domingo (31). Com um problema médico, o meia Bruno Tabata foi vetado pelo departamento médico.

Nesta sexta-feira (29), o treinador esboçou a equipe com dois pontas. A grande dúvida para a partida é o meia-atacante Johan Carbonero.

Conforme apurado por Zero Hora, o colombiano foi poupado da atividade, e a comissão técnica esboçou a equipe com Vitinho e Wesley nas pontas, com Ricardo Mathias como centroavante.

Carbonero será reavaliado neste sábado (30). A sua presença na partida contra o Fortaleza está confirmada. A dúvida, contudo, é se o atleta será titular ou entrará no decorrer do confronto. Em contrapartida, Bruno Tabata está definitivamente fora do jogo. Recuperado de uma virose, o meia Alan Patrick trabalhou normalmente.

Provável escalação

O time que treinou na sexta-feira (29) teve Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho, Ricardo Mathias e Wesley.

Existe, porém, a possibilidade Carbonero ingressar na vaga de Vitinho ou de Wesley.

O Inter enfrenta o Fortaleza neste domingo (31), às 20h30min, no Beira-Rio. Um tropeço poderá acarretar a demissão de Roger.

