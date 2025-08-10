Roger mostra alívio após protestos e indica permanência de Ricardo Mathias: "Quero ser refém do campo sempre"

Roger admitiu que os treinos da semana irão decidir o titular do ataque colorado. Duda Fortes / Agencia RBS

Após ser eliminado na Copa do Brasil para o Fluminense, o Inter conseguiu um resultado favorável no Brasileirão. A vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino foi o suficiente para diminuir um pouco da pressão enfrentada pelo clube. Pelo menos é o que disse o técnico Roger Machado após a partida.

A cobrança da torcida foi um dos tópicos abordados na entrevista coletiva do treinador. Na sexta-feira (8), torcedores protestaram com faixas em frente ao Beira-Rio.

— O tempo vai nos dando essa carcaça. Claro que não é nada agradável você ser referência em faixas. Mas, novamente, não é que eu me vanglorie de com naturalidade e aceitar isso. Eu estou adaptado. Eu jamais vou me acostumar a isso, porque eu sinto. Mas eu me adaptei, a gente se adapta e consegue gerir melhor esses momentos. E se o torcedor cobra é porque ele quer uma resposta — respondeu o treinador.

Ricardo Mathias será titular?

Após a vitória sobre o Bragantino, o foco do Inter vira para a Libertadores. Nesta quarta (13), o clube disputa o jogo de ida das oitavas de final contra o Flamengo, no Maracanã.

O técnico colorado foi perguntado pelo repórter da Rádio Gaúcha, Geison Lisboa, sobre ser "refém" da escalação de Ricardo Mathias para o jogo contra o Rubro-Negro, já que o jovem marcou duas vezes em Bragança Paulista.

— Eu quero ser refém do campo sempre. Porém, nem sempre eu consigo pelas circunstâncias — comentou Roger Machado.

Ele indicou a escalação de Ricardo Mathias contra o Flamengo: