Roger Machado testa ataque do Inter com Borré e Valencia como titulares

Rafael Borré e Enner Valencia podem atuar juntos novamente. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico do Inter, Roger Machado, fez um ensaio com Rafael Borré e Enner Valencia juntos no treino tático desta sexta-feira (15) pela manhã, no CT do Parque Gigante.

O treinamento não contou com a participação dos atletas que atuaram por mais de 45 minutos na partida de ida contra o Rubro-Negro carioca no Maracanã.

Conforme apurado por Zero Hora, Clayton Sampaio e Victor Gabriel compuseram a zaga. Luis Otávio e Bruno Henrique formaram a dupla de volantes, e Vitinho e Gustavo Prado completaram o quarteto ofensivo.

O único titular em campo foi Rochet. Já a lateral esquerda foi desempenhada pelo garoto Luiz Felipe, 19 anos.

Provável time

O Inter treinou com Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Victor Gabriel e Luiz Felipe; Luis Otávio, Bruno Henrique, Gustavo Prado e Vitinho; Rafael Borré e Enner Valencia.

Esta, porém, não é necessariamente a equipe que atuará contra o Flamengo no domingo, pois a escalação será definida na atividade deste sábado (16), com a presença dos titulares.

A tendência é de um Inter predominantemente reserva no domingo, com uma base parecida com a formação testada nesta sexta. Porém, nomes como Vitão, Bernabei e Alan Rodríguez podem aparecer pontualmente no time.