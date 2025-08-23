Inter

Sob pressão
Notícia

Roger Machado pode ser demitido após jogo contra o Cruzeiro? Veja a posição do Inter nos bastidores

Direção deu respaldo à comissão técnica e cobrou os jogadores após a eliminação na Libertadores

Rodrigo Oliveira

Direto de Belo Horizonte

