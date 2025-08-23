Roger Machado pode ser demitido após jogo contra o Cruzeiro? Veja a posição do Inter nos bastidores

Direção deixou claro que está fechada com Roger. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico Roger Machado só corre o risco de ser demitido do Inter neste final de semana pelo "ambiente" e não por uma decisão da direção.

Em outras palavras, o treinador só cai se o time sofrer a chamada derrota "acachapante" para o Cruzeiro, neste sábado (23), no Mineirão, algo que torne o clima do comandante insustentável no Beira-Rio.

Caso contrário, a posição do clube é bancar Roger em qualquer cenário. Internamente, a direção optou por respaldar o treinador e cobrar o grupo de jogadores.

Antes do treino de quinta (21), um dia após a eliminação na Libertadores para o Flamengo, o presidente Alessandro Barcellos e toda a cúpula do departamento de futebol chamaram a comissão técnica e o grupo de jogadores para uma reunião no interior do CT.

Ao longo de aproximadamente uma hora, os dirigentes cobraram os atletas pelo mau desempenho e pelas eliminações recentes. Na conversa, a direção deixou claro que está fechada com Roger. O recado passado foi direto: os atletas precisam render mais.

Por isso, é altamente improvável que Roger Machado caia, mesmo em caso de um tropeço em Belo Horizonte. A menos que seja uma derrota cujas circunstâncias abalem de forma irreversível o ambiente do treinador no clube.