Roger Machado pede cautela com Ricardo Mathias: "Entrou no momento certo e respondeu bem"

Antes da decisão contra o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores, o Inter deu um ânimo ao torcedor. Contra o Bragantino, fora de casa, pela 19ª rodada do Brasileirão, a equipe venceu por 3 a 1 e retomou o caminho das vitórias após quatro jogos.

Depois da eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense, o time deu uma boa resposta no Campeonato Brasileiro. Segundo o técnico Roger Machado, o resultado foi importante para afastar um pouco da pressão que o clube enfrenta.

— Acho que foi uma grande vitória para diminuir um pouquinho da pressão. A gente trabalha para se manter equilibrado nesse momento de muita turbulência — disse o técnico, que elogiou a postura do meio de campo:

— Foi importante a gente vencer, voltar a ter confiança. Estreando o Alan Rodríguez junto dos jogadores de meio que tem maior frequência de jogo, dando oportunidade ao Tabata. E por ter o Alan Rodríguez, permitindo que o Tabata fosse um articulador por dentro, um jogador a mais que tenha o controle da bola.

Roger admitiu que a presença da dupla no meio, ao lado de Alan Patrick, deu maior liberdade para o camisa 10 performar. Ele respondeu sobre quando foi questionado sobre o que mais funcionou contra o Bragantino.

— Hoje, sobretudo, poder levar para campo jogadores que tenham uma relação melhor com a bola, que consigam fazer com que o Alan não seja o único responsável e, por consequência, um alvo mais fácil dos marcadores — explicou.

O garoto resolveu

Já que Borré e Valencia não vivem bom momento na temporada, Ricardo Mathias tratou de resolver o jogo deste sábado (9). Com dois gols marcados, o jovem de 19 anos deixou uma pulga atrás da orelha de Roger Machado sobre ser o novo titular da posição para os próximos jogos.

— Se a gente não tiver esse cuidado, mais até com Mathias do que com os demais (alguns precisam ter ganho de musculatura para suportar o treino) a gente corre o risco de tê-lo sucessivamente mais tempo fora — disse Roger ao ser questionado sobre os motivos do atleta não ter sido titular em jogos anteriores.

Roger ainda falou sobre não ter escalado Ricardo Mathias no jogo contra o Fluminense.