Roger Machado ganha dois jogos de crédito no Inter após eliminação na Libertadores

Pressão sobre Roger aumentou após eliminação na Libertadores. Jefferson Botega / Agencia RBS

Depois da queda na Libertadores, somada à recente eliminação na Copa do Brasil, a pressão sobre Roger Machado disparou no Beira-Rio. Por enquanto, o treinador, que tem contrato até dezembro de 2026, conta com o respaldo público da direção. Porém, o clube projeta que os dois próximos jogos, contra Cruzeiro e Fortaleza, serão determinantes para a permanência do técnico.

A avaliação interna é de que o time caiu de rendimento coletivamente, sobretudo na Copa do Brasil, diante do Fluminense, que vivia instabilidade. Contra o Flamengo, amplamente favorito pelos investimentos financeiros, a falta de repertório gera desconforto entre conselheiros e dirigentes da alta cúpula colorada.

A derrota por 2 a 0, a terceira seguida para o Flamengo, aumentou a pressão. Segundo fontes consultadas por Zero Hora, o respaldo de Barcellos ao trabalho de Roger é verídico, mas há um prazo para os resultados positivos acontecerem: as duas próximas partidas no Brasileirão.

Neste sábado (23), o Inter visita o Cruzeiro, às 18h30min, no Mineirão. Depois, receberá o Fortaleza no Beira-Rio, no domingo, às 20h30min. Os dois confrontos são os últimos antes da pausa para a data Fifa de setembro.



O jogo em Minas Gerais é considerado como o da reação anímica, apesar das dificuldades por conta do desempenho do Cruzeiro na competição. O confronto definitivo poderá ser diante dos nordestinos.

Em abril, o Inter confirmou a renovação de Roger até o final de 2026, aumentando em um ano o tempo de vínculo, além de conceder aumento salarial. Há confiança na retomada do bom rendimento com apenas uma competição e com mais tempo para descanso e trabalho.