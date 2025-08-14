Inter

E agora?
Notícia

Roger Machado estabelece "tema de casa" para o Inter conquistar a virada contra o Flamengo

Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, treinador colorado definiu a disputa como "aberta" para a partida de volta, na quarta, no Beira-Rio

Rodrigo Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS