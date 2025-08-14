Roger Machado estabelece "tema de casa" para o Inter conquistar a virada contra o Flamengo

Atacar o Flamengo sem conceder contra-ataques é o desafio do técnico do Inter, Roger Machado, para o jogo da volta. Max Peixoto / Especial

O técnico Roger Machado aplicará uma espécie de "tema de casa" aos jogadores do Inter nos próximos treinos até a partida de volta contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (20), no Beira-Rio, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida no Maracanã, nesta quarta (13), o treinador estabeleceu três metas para o time colorado obter a virada: corrigir o posicionamento na bola aérea defensiva, cuidar os contra-ataques e reter mais a posse da bola após os desarmes.

Posicionamento na bola aérea

Roger Machado lamentou o erro defensivo na bola aérea no gol de Bruno Henrique, após cobrança de escanteio e dará ênfase a este fundamento nos próximos treinos para que o Inter não sofra gols assim na partida de volta.

— A bola parada é uma jogada forte que o Flamengo tem. Tínhamos a combinação de a nossa linha ficar mais para fora da pequena área, mas os jogadores do Flamengo fizeram um bloqueio nos nossos zagueiros e impediram que o Vitor (Vitão) e o Juninho pudessem acessar aquele espaço onde o Bruno Henrique cabeceou. Agora é ajustar a nossa posição inicial na bola parada e consertar — disse.

Cuidado com os contra-ataques

Após a derrota no Maracanã, Roger elogiou a forma como o Inter bloqueou as bolas lançadas nas costas dos defensores. Porém, o comandante está ciente de que o técnico Filipe Luís irá apostar nestes lançamentos no jogo do Beira-Rio, especialmente porque os colorados precisarão avançar as linhas, em busca da virada.

Por isso, uma das ênfases nos treinos da semana será não conceder contra-ataques ao rival.

— Conseguimos eliminar o fator de profundidade e, com mérito, interromper (esta jogada), não dando o meio e nem a profundidade (para o Flamengo), mas certo de que (no jogo do Beira-Rio) o Flamengo vai usar a favor o resultado, buscando as nossa costas. Nós teremos que ter o processo defensivo e o controle de transição bem ajustados pra não oferecer contra-ataque — alertou.

Retenção da bola após desarmes

Na avaliação de Roger, um dos principais erros cometidos pelo Inter no jogo do Maracanã foi, após os desarmes, devolver a bola muito rápido ao adversário. O técnico também irá procurar corrigir este aspecto para a partida de volta.

— Nós tivemos pouco a bola, mas controlamos o Flamengo. Só que a gente devolveu muito rápido as bolas que recuperamos com uma boa oportunidade de fazer uma retenção e agredir o Flamengo. Então, faltou a gente ter uma retenção de bola —explicou.

Estas serão as principais ênfases de Roger nas próximas atividades até o jogo de quarta (20). Antes, porém, o Colorado enfrentará o próprio Flamengo, no domingo (17), no Beira-Rio, pelo Brasileirão, provavelmente utilizando time reserva.