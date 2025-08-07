Roger Machado não vive dias tranquilos à frente do Inter. Após uma série de resultados ruins e da eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil, a permanência do técnico se tornou pauta entre colorados.
A direção do Inter, contudo, parece estar convicta em manter o treinador pelo menos até os matas da Libertadores, contra o Flamengo. E você, torcedor, concorda com essa medida?
Vote abaixo na enquete de Zero Hora.
