Roger Machado define escalação do Inter para enfrentar o Fortaleza; veja o provável time

Na manhã deste sábado (30), com portões fechados no CT Parque Gigante, o técnico Roger Machado definiu a escalação do Inter para o jogo contra o Fortaleza. Sem Bruno Tabata, o atacante Vitinho deve ganhar uma vaga no ataque. A tendência é de que Carbonero retome a titularidade.
O colombiano participou do último treinamento e tem grandes chances de começar entre os titulares. Já Bruno Tabata, com dores musculares, é desfalque confirmado. O jogador até realizou um teste no gramado, mas não obteve sucesso. Quem também não tem presença garantida é Wesley, que está em negociação avançada com o Al-Rayan, do Catar.
Roger Machado deve manter a base da equipe que vem atuando. As mudanças principais devem ocorrer apenas no setor ofensivo. Vitinho e Carbonero fariam companhia a Alan Patrick, com Ricardo Mathias sendo a referência no comando de ataque.
O provável Inter tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Vitinho (Wesley), Carbonero e Ricardo Mathias.
Inter e Fortaleza se enfrentam neste domingo (31), às 20h30, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Brasileirão. A equipe de Roger Machado ocupa a 13ª colocação na tabela, com 24 pontos conquistados.