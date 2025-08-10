Roger explica por que não escalou antes Ricardo Mathias como titular do Inter

Ricardo Mathias foi destaque da vitória sobre o Bragantino. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

A grande atuação e os dois gols marcados na vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, neste sábado (9), pelo Brasileirão, credenciam Ricardo Mathias a assumir a titularidade do ataque do Inter, desbancando Rafael Borré e Enner Valencia.

Na entrevista coletiva, o técnico Roger Machado explicou por que demorou para escalar o centroavante de 19 anos desde o início.

Segundo o treinador, o atacante precisava demonstrar mais intensidade nos treinamentos.

— Ele vai alcançar a capacidade aeróbica sofrendo no treino, sem deixar o cansaço diminuir o ritmo. Nesse retorno, muitas vezes completamos suas atividades de forma analítica após o treino com bola, porque ele não conseguia sustentar a intensidade proposta — explicou o técnico, que complementou:

— Ele precisa entender que o treino tem demandas. No passado, ele não treinava na intensidade que jogava. Agora parece ter compreendido — finalizou.

Risco de lesão

Segundo Roger, a falta de intensidade nos treinos poderia expor Ricardo Mathias ao risco de lesões.

— Depois da boa atuação que teve na sua inserção, ele enfrentou problemas de lesão, começando lá pelo jogo contra o Sport, há cerca de dois meses. Desde então, não teve uma sequência adequada de treinos que desse segurança para colocá-lo em campo antes — analisou o treinador.

Segundo Roger, a altura (1,95m) e o peso do atleta (cerca de 95kg) fazem com que o jogador precise de um preparo maior.

— Se não tivermos cuidado, especialmente com ele, o risco é tê-lo fora por mais tempo. Alguns atletas precisam ganhar musculatura para suportar o treino; no caso do Mathias, precisamos cuidar para que não sofra lesões sucessivas — disse.

Novo titular

— Expliquei para ele: se não estiver bem treinado, ou não vai conseguir fazer o que precisa ou vai fazer e se machucar. Essa compreensão exigiu mais tempo para estar à disposição. Hoje (sábado), ele foi titular porque acreditamos que alcançou o ideal de condicionamento para começar jogando, não apenas entrar no decorrer das partidas — destacou.

Roger indicou ainda que Ricardo Mathias deve começar o jogo decisivo contra o Flamengo, na próxima quarta-feira (14), pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

— Também queríamos a melhor equipe possível para o Brasileirão, sem perder de vista o jogo da quarta-feira. Quero sempre ser “refém do campo” e do treino, mas é preciso justiça com quem se dedica todos os dias. O Ricardo vem fazendo as duas coisas e mostrou que, quando se treina bem, se joga bem — finalizou.