Roger ensaiou mudança no Inter, mas acabou eliminado com esquema decifrado por Renato

Renato novamente travou o Inter de Roger e confirmou vaga na Copa do Brasil. Max Peixoto / Especial

O Inter está fora da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (6), o técnico Roger Machado, após ter ensaiado uma formação com três zagueiros, insistiu em seu velho conhecido esquema tático e acabou novamente amarrado por Renato Portaluppi.

Em jogo marcado pelo erro individual de Ronaldo, o Colorado teve dificuldade coletiva e mal finalizou no gol de Fábio, uma repetição do que havia acontecido no Beira-Rio.

Escalações

Após testar uma formação com três zagueiros diante do São Paulo, Roger Machado voltou ao 4-2-3-1 para encarar o Fluminense. A escalação teve duas mudanças em relação ao time que havia perdido para os cariocas no Beira-Rio. Mercado entrou na zaga no lugar de Victor Gabriel e Richard foi a novidade no meio-campo na vaga de Bruno Henrique, o que fez Thiago Maia virar segundo volante. No Flu, Renato teve Manoel no lugar do lesionado Tiago Silva como única troca.

O jogo começou acidentado e Roger precisou fazer duas mudanças ainda no primeiro tempo por questões médicas. Ronaldo substituiu Richard aos 17 e Juninho entrou por Mercado aos 24.

Roger e Renato repetiram ideias do jogo da ida. Tacticalboard / Reprodução

O Fluminense repetiu a ideia da ida com algumas pequenas alterações na forma de marcação. Se no Beira-Rio Alan Patrick era sempre marcado, mas com revezamento entre os volantes, no Maracanã Hércules acompanhou o camisa 10 colorado por todo o campo. Nonato e Martinelli encaixaram nos outros volantes colorados com a manutenção dos duelos pelos lados pontas/laterais.

Faltou ao Inter mecanismos para aproveitar os espaços que se abriam quando Alan Patrick caia para o lado e levava Hércules com ele. O Colorado fez um primeiro tempo com muita dificuldade ofensiva e sequer conseguiu finalizar no alvo durante os primeiros 45 minutos. Como não havia finalizado certo na segunda etapa no Beira-Rio, o time completou um jogo inteiro sem chutar no gol.

Mudanças

O Inter voltou para o segundo tempo com Tabata no lugar de Carbonero, que sentiu lesão. Mas nem deu tempo de tirar algum proveito da mudança. Com apenas 30 segundos, Ronaldo errou e a bola sobrou para Canobbio chutar para o 1 a 0.

Precisando de dois gols para levar para os pênaltis, Roger finalmente ousou. Ronaldo foi sacado para a entrada de Ricardo Mathias. Thiago Maia então virou volante fazendo uma saída de três com os zagueiros com Alan Patrick e Tabata recuados fazendo as funções de volantes na construção. Os dois alas avançavam e o time ficava em um 3-2-5 na fase ofensiva.

Postura

Apesar da postura mais ofensiva, o Inter só chegou ao gol em um pênalti cometido por Manoel, aos 19. Foram mais de 30 minutos para buscar o segundo gol, contando os acréscimos, mas o Inter seguiu incapaz de criar. Além do pênalti convertido por Alan Patrick, uma cabeçada sem força de Valencia foi a outra única finalização no alvo.

Desde o segundo gol de Everaldo, no Beira-Rio, que colocou o FLuminense em vantagem no confronto, o Inter teve 100 minutos de futebol com apenas duas finalizações no alvo - uma delas de pênalti. Um dado que mostra como o time de Roger Machado foi completamento amarrado pelo de Renato no confronto de oitavas de final da Copa do Brasil.