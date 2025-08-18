Roger elogia elenco e convoca torcida do Inter para jogo decisivo: "Não é a primeira vez que se depara com esse ambiente"

Apesar das duas derrotas para o Flamengo, Roger acredita na classificação do Inter na Libertadores. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

No segundo dos três confrontos em sequência contra o Flamengo, o Inter voltou a ser derrotado. Desta vez, pelo Brasileirão, a equipe sofreu 3 a 1 do time carioca, no Beira-Rio. Agora, o foco é na Libertadores. E o técnico Roger Machado espera contar com um elemento importante: o torcedor.

Nesta quarta-feira (20), as duas equipes voltam a se enfrentar em Porto Alegre, mas pelo jogo de volta das oitavas de final da competição continental. O Flamengo leva a vantagem por ter vencido a ida por 1 a 0.

Leia Mais Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Flamengo

Por mais que o time venha de duas derrotas para os cariocas, o técnico Roger Machado acredita na possibilidade de reverter o marcador e diz contar com o apoio do torcedor para o jogo decisivo.

— A gente acredita no ambiente que o torcedor vai criar para a quarta-feira, acreditando na reversão. Esse clube é um clube centenário e a torcida sempre esteve ao lado em diferentes momentos. Não é a primeira vez que se depara com esse ambiente, e a mobilização da torcida, tanto no Maracanã quanto ao final do jogo, nos dá a prova de que ela vai estar aqui na quarta-feira e vai ser um elemento muito importante para essa nossa virada — ressaltou o treinador em entrevista coletiva.

Roger ainda destacou que, apesar dos últimos resultados negativos, o time tem a capacidade de desempenhar melhor e pode oferecer maior perigo aos adversários quando tentar jogar com a bola no chão.

— Para mim, isso é o amor da torcida que está sempre com o time em todos os momentos, principalmente nos momentos de adversidade. Entendendo que, embora a gente possa ter tido dificuldade em alguns jogos. Como eu disse, é o quarto jogo que a gente não vence em casa, a equipe demonstrou em algum momento que é aguerrida, que quando consegue, tenta colocar a bola no chão e jogar — lembrou o comandante colorado.

Escalação para quarta-feira?

Na coletiva após a derrota, Roger não deu indícios sobre os 11 jogadores que devem iniciar no jogo pela Libertadores. Mesmo assim, disse que a opção por um time "reserva" foi para preservar alguns jogadores, pensando na decisão.

Ao ser questionado sobre atletas que atuaram pelo Brasileirão e podem começar na quarta, o treinador começou a fala elogiando Borré. Por mais que não tenha garantido a permanência do colombiano na equipe, ele citou o retorno ao time titular com um gol marcado.

— Era importante, por exemplo, oportunizar a chance de Borré e Valencia estarem no ataque para reconquistar a confiança. Dei ao final do jogo parabéns ao Borré pelo gol e por todo o empenho que teve durante a partida. Foi premiado com um gol no final da partida — concluiu Roger Machado.