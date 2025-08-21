"Roger é o nosso treinador", garante presidente do Inter após queda na Libertadores

Após a derrota de 2 a 0 para o Flamengo e a eliminação nas oitavas de final da Libertadores, o presidente do Inter Alessandro Barcellos concedeu entrevista no Beira-Rio. O dirigente colorado garantiu a permanência do técnico Roger Machado.

— O Roger é o nosso treinador, nós temos convicção de que é possível reverter esse trabalho, esse momento que nós estamos passando, com o trabalho — disse.

O dirigente destacou as oscilações do Inter nas Copas, contra Fluminense e Flamengo — em ambas foi eliminado nas oitavas de final.

— Eu acho que o importante é a gente destacar os jogos contra o Flamengo de uma forma e considerarmos para efeito de avaliação e de necessidade de melhoria a oscilação que tivemos em outros jogos, como o Fluminense, como o Campeonato Brasileiro. Porque os enfrentamentos com o Flamengo mostram uma diferença de qualidade gigantesca. E se a gente ficar se apegando somente a isso, a gente não vai buscar soluções que a gente precisa. Então eu dividiria essa análise, né? A análise dos enfrentamentos devem ser feitas de uma forma mais específica.

Busca por vaga

Barcellos também demonstrou confiança para retornar à competição continental em 2026:

— A gente está trabalhando para que a gente possa reverter o foco no Campeonato Brasileiro, para que a gente possa voltar a subir na tabela. E o nosso objetivo é, no ano que vem, disputar mais uma vez essa competição tão importante, que é a Libertadores, e não temos dúvida que isso é possível.