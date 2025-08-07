Roger deve perder dois titulares para o confronto diante do Flamengo 

Roger terá problemas para montar o time do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O departamento médico do Inter ainda não confirmou oficialmente, mas a tendência é de que Roger Machado perca dois titulares para o primeiro confronto com o Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores, na próxima semana. Mercado e Carbonero têm suspeitas de lesões musculares.

O zagueiro precisou ser substituído aos 25 minutos do primeiro tempo do empate com o Fluminense. Mercado sentiu um desconforto muscular na coxa. Esse problema é considerado comum em atletas que ficam um longo período afastado dos gramados por conta de lesão ligamentar no joelho.

Já Carbonero é recorrente em lesões musculares na temporada de 2025. Na noite da última quarta-feira (6), o atacante precisou sair no intervalo da partida contra os cariocas também por conta de um desconforto muscular na coxa esquerda. Nos meses de abril e maio, Carbonero teve lesões no mesmo local. Caso seja confirmada uma nova lesão Grau 2, ele pode ficar até 30 dias afastado dos gramados.

Esses dois jogadores não estarão à disposição para o compromisso de sábado (9), contra o Bragantino, pelo Brasileirão. Assim como também não devem ser utilizados, ao menos, no primeiro confronto com o Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores.