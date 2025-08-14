Roger descarta time satisfeito com derrota para o Flamengo e mostra otimismo: "A disputa está bem aberta"

Roger viu o confronto como equilibrado e acredita na recuperação do Inter na volta. Max Peixoto / Especial

Apesar da derrota, o Inter volta vivo para Porto Alegre após o jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A equipe foi superada pelo Flamengo por 1 a 0, no Maracanã, e decidirá a vaga nas quartas de final na próxima quarta-feira (20), às 21h30min, no Beira-Rio.

No primeiro tempo, os donos da casa abriram o placar aos 27 minutos. A etapa inicial contou com domínio dos rubro-negros nas ações ofensivas. Já na parte final do jogo, o Inter melhorou e chegou a atacar com mais intensidade. Mesmo assim, faltou uma chance clara de gol.

— Tivemos pouco a bola, mas controlamos o Flamengo e sofremos um gol até no momento que a torcida começava a se impacientar. O gol de bola parada é uma jogada forte que o Flamengo tem. Cuidamos pouco da bola no primeiro tempo, talvez as bolas que recuperamos ali, cinco, seis bolas, com boa oportunidade de fazer uma boa retenção e agredir o Flamengo, a gente devolveu muito rápido — explicou Roger Machado.

O treinador colorado reconheceu a dificuldade do duelo imposta pelo adversário, mas entende que o Inter soube neutralizar importantes virtudes do time carioca no ataque.

— Eu acho que a gente conseguiu, com mérito, interromper, não dando meio nem a profundidade. E no segundo tempo, que a gente teve mais controle, criamos mais oportunidades — disse o técnico.

Derrota comemorada?

Ao término da partida, tanto a torcida quanto os jogadores do Inter destacaram a real possibilidade de reverter o placar. Mesmo assim, Roger Machado prefere afastar esse sentimento de uma "boa derrota". Segundo o comandante, a disputa está aberta, mas o elenco colorado não ficou satisfeito com o resultado.

— Penso que a disputa está bem aberta. Parabéns aos atletas, porque fizeram, na grande totalidade do jogo, uma partida equilibrada — ressaltou Roger, que ainda completou:

Segundo ele, o time não ficou satisfeito com 1 a 0.

— Pelo contrário, vi a nossa equipe buscando resultado até o momento, sobretudo no segundo tempo.