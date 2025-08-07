Roger cita "erros individuais" em eliminação do Inter para o Fluminense, mas preserva elenco: "Responsabilidade é minha"

Treinador colorado viu Ronaldo falhar em gol do Fluminense que abriu o placar no Maracanã. Max Peixoto / Especial

O Inter foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Fluminense nesta quarta-feira (6). Precisando reverter um placar de 2 a 1, o time de Roger Machado apenas empatou no Maracanã, em 1 a 1. Os cariocas abriram o placar em falha de Ronaldo. Depois, Alan Patrick marcou de pênalti.

Na coletiva pós-jogo, o técnico colorado citou "erros individuais" que culminaram na eliminação. Contudo, não nomeou quem teria cometido esses erros, preservando o elenco e puxando a responsabilidade para si.

— Erros individuais sempre custam caro. Mas eu não eu não coloco na conta individualmente dos atletas porque é um. Mas na decisão os erros individuais acabaram custando caro. Pelo fato de sairmos atrás do placar, temos que fazer mais força — em sua primeira fala avaliando avaliando o empate no Maracanã.

Ronaldo havia entrado no lugar de Richard, que saiu cumprindo o protocolo de concussão ainda no primeiro tempo. Após o gol do Flu, o camisa 16 voltou ao banco de reservas, dando lugar a Ricardo Mathias.

Assumiu a responsabilidade

Depois, questionado sobre possíveis erros em suas indicações de contratações ao Inter — como Ronaldo, treinado por ele no Bahia —, Roger respondeu:

— A minha responsabilidade é total. Os atletas que eu não indiquei, foram aprovados pela comissão técnica. Minha responsabilidade é 100%, sempre. E os erros e os acertos, eles vão acontecer. Infelizmente, aconteceu um erro individual que não foi só nesse jogo. Difícil lidar. Então, no mínimo, responsabilidade do treinador de ter colocado pra campo. A responsabilidade é toda minha.

