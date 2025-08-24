Roger aposta em reversão do momento difícil no Inter: "Os atletas ainda acreditam no meu trabalho"

Inter de Roger sofreu sua quarta derrota consecutiva. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

A derrota do Inter por 2 a 1 para o Cruzeiro fez com que a pressão sobre Roger Machado aumentasse. Neste sábado (23), no Mineirão, pela 21ª rodada do Brasileirão — único campeonato que resta aos gaúchos —, o Colorado saiu atrás, empatou com Tabata, mas viu a Raposa tomar a frente do placar na etapa final.

Após a partida, o técnico colorado avaliou que seu time enfrentou dificuldades contra o Cruzeiro, mas fez um confronto equilibrado. Além disso, falou sobre sua permanência no cargo e a pressão que vive após as eliminações nas copas e os recentes resultados negativos.

— Não diria apatia. Dificuldades, sim. Muitas delas de cunho coletivo, outras de cunho individual. Que nos faz, acho que pela 20ª vez na temporada sair atrás do placar. E quando sai atrás do placar é muito mais difícil reverter. Foi um jogo relativamente equilibrado, com poucas chance — avaliou Roger, que completou:

Técnico colorado em coletiva após a derrota em Belo Horizonte. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

— Eu sempre me sinto capaz de reverter (a má fase). Eu não desisto das minhas empreitadas tão cedo. Mas claro que o trabalho está constantemente sendo avaliado. São muitos jogos em que a gente não rende bem e não vence, mas eu penso que os atletas ainda acreditam no meu trabalho.

Confiança dos jogadores

Ao ser questionado sobre possíveis reuniões internas para avaliação de seu trabalho, Roger preferiu não responder. Junto a isso, assumiu a responsabilidade pelas escolhas do campo e falou sobre a confiança do elenco colorado.

— Eu penso que as divisões de responsabilidade são divididas, porém a mim cabe o 100% da responsabilidade do que vai a campo. Tudo o que a gente fez no ano passado segue fazendo, com diferenças, agregando valor. A insegurança dos maus momentos faz com que o atleta perca a espontaneidade, perca a confiança no seu jogo e por consequência no jogo afeta o jogo coletivo.

— A confiança dos atletas no trabalho. A confiança do treinador existe. E o segmento do trabalho depende, infelizmente, dos resultados — completou.

Assista à coletiva de Roger