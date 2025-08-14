Rochet projeta jogo de volta contra o Flamengo: "Sabemos que em casa a gente fica mais forte"

Goleiro foi o melhor em campo. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

O Inter perdeu para o Flamengo por 1 a 0 no Maracanã, nesta quarta-feira (13), e tem a missão de reverter o resultado no Beira-Rio na próxima semana.

Após a derrota, o goleiro Rochet, melhor jogador em campo pelo lado do Inter, projetou o jogo de volta, diante da torcida:

— Nos esforçamos muito, mas infelizmente não conseguimos garantir o resultado. Sabemos que em casa a gente fica mais forte. A Libertadores é um jogo especial para nós, também para os torcedores, então acho que vai ser um grande jogo para nós na próximo quarta.

Rochet fez defesas importantes que garantiram o placar magrinho até o final. Sobre a partida, o goleiro destacou que o primeiro tempo do Inter não foi tão bom e citou a pressão da torcida flamenguista.

— Se tivéssemos tomado dois gols seria mais difícil para o jogo de volta. No segundo tempo o time começou a jogar mais, criando mais dificuldades para eles. Tivemos algumas chances de empatar, mas não deu. Agora é trabalhar e pensar nos próximos jogos — concluiu.

No domingo (17), Inter e Flamengo se encontram novamente pela 20ª rodada do Brasileirão. A volta das oitavas de final da Libertadores é na próxima quarta-feira (20), às 21h30min, no Beira-Rio.

