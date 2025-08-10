Ricardo Mathias festeja gols e retorno à titularidade: "Tinha uma pressãozinha para eu voltar" 

Ricardo Mathias foi o nome da partida em Bragança Paulista. Ricardo Duarte / SCInternacional

Com a má fase de Borré e Valencia, o torcedor colorado queria voltar a ver Ricardo Mathias em campo como titular. Ele retornou ao time na vitória por 3 a 1 sobre o Bragantino, na noite deste sábado (9) e marcou duas vezes na partida pelo Brasileirão, em Bragança Paulista.

A última partida como titular havia sido em 25 de maio, quando o Inter empatou em 1 a 1 com o Sport. Mathias foi substituído com 24 minutos de partida após se lesionar.

— Muito feliz pela vitória do Inter hoje. Pude ajudar com dois gols. O que importa é o Inter sair vitorioso. Fico feliz de voltar ao grupo. Feliz que estou evoluindo. Feliz pela partida de hoje — comemorou.

Desde o confronto na Ilha do Retiro, o centroavante foi utilizado no segundo tempo das partidas contra Atlético-MG, Vitória, São Paulo e Fluminense, este último pela Copa do Brasil.

Evolução

Ricardo Mathias comentou como tem se sentido nos treinos e a sua evolução nas atividades da semana.

— Estou me sentindo melhor fisicamente, trabalhei bastante para voltar logo, estava tendo uma pressãozinha para eu voltar logo.

Ele também comentou que tem escutado os conselhos que tem recebido de Roger Machado.

— Tento sempre melhorar. Sempre fui um moleque que escuto para melhorar. Isso é o que importa: ouvir os que são mais velhos para evoluir nos treinos para fazer uma ótima partida.