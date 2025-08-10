Inter

Artilheiro colorado
Notícia

Ricardo Mathias festeja gols e retorno à titularidade: "Tinha uma pressãozinha para eu voltar" 

Centroavante foi titular na partida contra o Bragantino e marcou duas vezes na vitória por 3 a 1

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS