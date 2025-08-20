Ricardo Mathias, Borré ou Valencia: os motivos para a escolha do centroavante do Inter contra o Flamengo

Jovem de 19 anos será fundamental contra o Flamengo. Ricardo Duarte / Internacional

A escalação do Inter para o jogo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (20), no Beira-Rio, está encaminhada. O técnico Roger Machado já definiu uma das estratégias, que passa pela manutenção do centroavante Ricardo Mathias. Borré e Valencia, mais uma vez, começarão no banco de reservas.

A decisão tem como base análises recentes da comissão técnica. Borré, antigo titular do ataque colorado, soma quatro gols na Série A e apenas um na Libertadores.

Por sua vez, Ricardo Mathias, o atual titular, apresenta melhor média: marcou três gols no Brasileirão e um na competição continental, mas com menos jogos disputados em comparação ao colombiano.

A situação de Enner Valencia é ainda mais delicada. Além da ausência de gols, o equatoriano não vem conseguindo render dentro de campo. Suas atuações estão abaixo do esperado e isso têm gerado fortes críticas da torcida. O camisa 13 não marca desde o dia 6 de abril.

Características distintas

Mais do que os números e a disposição para jogar, pesa a favor de Ricardo Mathias sua característica de ser uma referência dentro da área. Ele serve de apoio para os companheiros que se juntam ao ataque e também pode atrair a atenção dos zagueiros rivais.

— Ter na figura do Mathias, na frente, uma referência de pivô, uma presença de área, já que o Borré e o Enner são jogadores diferentes em características. O Borré é um pouquinho mais móvel, gosta de sair da área, gosta de articular. O Valencia é um jogador de mais velocidade — explicou o técnico Roger Machado, após Ricardo Mathias marcar dois gols contra o Bragantino, e completou:

— Então, acho que as conclusões foram essas. O cuidado melhor com a bola, algo que a gente estava buscando há bastante tempo.

Leia Mais Teste decidirá se Carbonero será relacionado para decisão do Inter contra o Flamengo

Para o duelo desta quarta-feira contra o Flamengo, Roger vai manter Ricardo Mathias como centroavante titular. Caso precise mudar a característica do ataque durante a partida, Borré deve ser a primeira opção. Valencia aparece como terceira alternativa na hierarquia dos atacantes de área.

Inter e Flamengo se enfrentam a partir das 21h30min, no Beira-Rio. O Colorado precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar às quartas de final da Libertadores no tempo normal. Caso obtenha a vitória por um gol de vantagem, a decisão será nos pênaltis.

VEJA TAMBÉM Inter bi da América: especial de GZH relembra título histórico que completa 15 anos

Números na temporada

Valencia

31 jogos (1.615 minutos)

7 gols

1 assistência

Borré

32 jogos (1.893 minutos)

7 gols

3 assistências

Mathias

14 jogos (572 minutos)

4 gols