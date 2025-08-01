Retrospecto recente do Inter é positivo contra o São Paulo; histórico mostra equilíbrio 

Na última partida, Colorado venceu o São Paulo por 3 a 1 no Morumbi. Ricardo Duarte / Internacional / Divulgação

O Inter encara o São Paulo neste domingo (3), às 20h30min, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Brasileirão. Se depender do retrospecto recente, o clube gaúcho leva vantagem no confronto.

O Colorado não perde para a equipe paulista há dois anos. Como mandante do duelo, a última derrota faz ainda mais tempo — foi em 2021.

Nos últimos 10 jogos, são quatro vitórias para o Inter, três para o São Paulo e três empates. O destaque fica para a goleada colorada em pleno Morumbi pelo Brasileirão de 2020.

Já o histórico geral do confronto mostra equilíbrio. Os são-paulinos tem uma vitória a mais que os gaúchos em 82 jogos. São 25 empates. Ou seja, mais do que os três pontos no Brasileirão, o duelo de domingo vale ao Inter igualar o números de triunfos do São Paulo.

Últimos 10 confrontos entre Inter x São Paulo

Brasileirão 2024: São Paulo 1x3 Inter Brasileirão 2024: Inter 0x0 São Paulo Brasileirão 2023: Inter 2x1 São Paulo Brasileirão 2023: São Paulo 2x0 Inter Brasileirão 2022: São Paulo 0x1 Inter Brasileirão 2022: Inter 3x3 São Paulo Brasileirão 2021: São Paulo 1x0 Inter Brasileirão 2021: Inter 0 x 2 São Paulo Brasileirão 2020: São Paulo 1 x 5 Inter Brasileirão 2020: Inter 1 x 1 São Paulo

Retrospecto geral do confronto

Vitórias do Inter: 28 (34,1%)

28 (34,1%) Vitórias do São Paulo: 29 (35,4%)

29 (35,4%) Empates: 25 (30,5%)

*Os números são do portal Ogol.

**Produção: Leo Bender