Retorno de goleiro ao Brasil vai render aos cofres do Inter; veja o valor

Carlos Miguel defendeu as categorias de base do Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Palmeiras está próximo de anunciar a contratação do goleiro Carlos Miguel. Com passagem pelas categorias de base do Inter entre 2016 e 2021, o gigante de 2,04 m está sendo adquirido pelo clube paulista junto ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Por ser clube formador, o Colorado receberá uma quantia.

A negociação gira em torno de 4 milhões de euros (R$ 25,3 milhões). O Inter tem direito a 2% do valor, conforme o mecanismo de solidariedade da Fifa. Isso significa que a transferência de Carlos Miguel para o Palmeiras deve render cerca de 88 mil euros (R$ 553,4 mil) ao clube gaúcho.

O valor poderia ser maior caso o Inter não tivesse negociado com o Corinthians os 20% dos direitos econômicos que ainda possuía sobre o goleiro. No início de 2024, para contratar o goleiro Ivan, que pertencia ao clube paulista, o Colorado cedeu esse percentual restante ao time do Parque São Jorge.

Carlos Miguel atuou nas categorias de base do Inter entre 2016 e 2021. Nesse período, chegou a ser emprestado ao Boa Esporte-MG e ao Santa Cruz-PE. Após o fim do vínculo com o Colorado, transferiu-se para o Corinthians.