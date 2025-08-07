"Remobilizar, aceitar a crítica, se resignar a trabalhar": Roger demonstra confiança no elenco do Inter em superar má fase

Roger no Maracanã durante o confronto contra o Flu. Max Peixoto / Especial

Assegurado no cargo pelo vice de futebol Olavo Bisol, Roger voltou a demonstrar confiança em seu grupo após a eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense.

Mais do que isso, o treinador colorado insistiu que não faltará trabalho para superar a má fase — em sua coletiva depois do 1 a 1 no Maracanã, citou pelo menos 11 vezes variações do verbo "trabalhar".

Agora, resta ao Inter o Brasileirão e a Libertadores — com as oitavas a serem disputadas nas duas próximas semanas, contra o Flamengo. Ao ser questionado sobre o que precisa ser feito para o time voltar a entregar um bom futebol, Roger respondeu:

— Remobilizar, aceitar a crítica, se resignar a trabalhar, entender que o momento é ruim, que a instabilidade tá demorando a passar, e ela atravessou exatamente no momento de partida decisiva.

— Eu confio no grupo, o grupo confia no trabalho, a direção até esse momento sempre deu um respaldo importante pra gente. Então é trabalhar, trabalhar — completou.

Mental dos jogadores

Roger também enfatizou a necessidade de fazer com que os atletas readquiram a confiança, o seu melhor jogo.

— Nesses momentos, é muito comum que o atleta perca a confiança, o jogador é 50% de confiança em seu trabalho. E quando dá uma eliminação e que as críticas pesadas, acabam pesando em cima das referências. Então, agora é trabalhar o o mental do jogador e que ele tenha confiança de voltar a fazer o que ele sempre fez.

Confira a entrevista coletiva de Roger Machado