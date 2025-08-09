Quem é Ricardo Mathias, atacante da base que colocou Valencia e Borré no banco e marcou contra o Bragantino

Ricardo Mathias comemora gol contra o Bragantino. Ricardo Duarte / SCInternacional

Uma promessa do Celeiro de Ases que vem se tornando uma realidade no time principal do Inter. Neste sábado (9), Ricardo Mathias, 19 anos, deixou Borré e Valencia no banco e precisou de nove minutos para abrir o placar para o Colorado sobre o Bragantino, em Bragança Paulista. No início da etapa final, voltou a balançar as redes.

Destaque da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024, Ricardo Mathias mostrou sua qualidade no time principal. O primeiro gol ocorreu contra o Corinthians, no Itaquerão, em outubro, no 2 a 2 com os paulistas pelo Brasileirão. No final daquele mês, o clube renovou vínculo com o jogador até o final de 2028.

Quem é Ricardo Mathias, atacante do Inter

Natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, Ricardo Mathias chegou ao Inter no começo de 2022 vindo da Ferroviária, de Araraquara, após ter sido destaque no Paulistão Sub-15.

À época, ele era empresariado pelo ex-centroavante colorado Christian. No mesmo ano, o garoto foi convocado para defender a seleção brasileira sub-17 pela primeira vez.

Destaque pela qualidade para fazer gols, o centroavante chama atenção pela altura. Do alto dos seus 1m92cm, ele ganhou espaço rápido na base do Inter.

Em 2023, com apenas 16 anos, Ricardo Mathias integrou o grupo que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior com a categoria sub-20. Ele participou de seis jogos, sempre saindo do banco.

Seleção sub-17

Convocado para a seleção brasileira sub-17 pela primeira vez em 2022, Ricardo Mathias fez parte do elenco que disputou o Sul-Americano da categoria no ano passado.

Ele atuou em cinco partidas da campanha do título do Brasil, sendo uma partida como titular. Ele anotou diante do Chile seu único gol no torneio. Ricardo Mathias acabou ficando fora do grupo que disputou o Mundial Sub-17, em novembro passado.

Em 2025