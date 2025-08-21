Quem é o principal culpado pela eliminação do Inter na Libertadores? Vote

Inter perdeu de 2 a 0 para o Flamengo. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Inter deu adeus a Libertadores. Na noite de quarta-feira (20), o time de Roger Machado voltou a perder para o Flamengo de Filipe Luís, desta vez por 2 a 0, no Beira-Rio.

Com a derrota, o Colorado se despediu da competição continental nas oitavas de final e, somando a desclassificação na Copa do Brasil, resta agora somente o segundo turno do Brasileirão em jogo.

E você, torcedor? Quem você acredita que é o principal culpado pela eliminação do Inter na Libertadores?