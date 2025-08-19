Quantos minutos Carbonero tem condições jogar pelo Inter contra o Flamengo

Roger terá Carbonero no banco de reservas contra o Fla. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O colombiano Carbonero está de volta. O atacante participou normalmente do último treinamento da equipe antes da partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira (20), pelas oitavas de final da Libertadores. O camisa 7, no entanto, tem condições de jogar por cerca de 30 minutos.

Nos últimos dias, Carbonero realizou tratamento intensivo para ficar à disposição de Roger Machado. O atacante chegou a trabalhar em três turnos para acelerar a recuperação. Segundo apuração da reportagem de GZH, o ponta contratou um fisioterapeuta para agilizar o processo.

Com isso, Carbonero começará a partida no banco de reservas. Ele não atua desde o dia 6 de agosto, quando o Inter foi eliminado pelo Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o jogador sentiu a lesão no adutor da coxa esquerda ainda no primeiro tempo da partida disputada no Maracanã.

Além de Carbonero, Roger Machado também terá Borré e Valencia como opções no banco. A tendência é de repetição da escalação que perdeu por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã.

Um provável time do Inter tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Bruno Tabata, Wesley e Ricardo Mathias.

Inter e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, no Beira-Rio. O Colorado precisa vencer por dois gols de diferença no tempo normal para avançar às quartas de final da Libertadores. Em caso de vitória por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis. O empate classifica o Rubro-Negro.

