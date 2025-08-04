Quantos ingressos a torcida do Inter terá contra o Fluminense pela Copa do Brasil

Estádio carioca deve ter casa cheia. Tim on Tour / stock.adobe.com

O Maracanã receberá o Inter duas vezes em sete dias. A primeira partida, nesta quarta-feira (6), será contra o Fluminense, pela Copa do Brasil. A segunda, pelas oitavas de final da Libertadores, diante do Flamengo, no dia 13.

A carga disponibilizada pelos cariocas é a mesma para ambos os confrontos. Restam lugares pelo torneio nacional, enquanto os ingressos pela competição continental já foram todos vendidos.

O lote disponibilizado no site futebolcard.com é de 2 mil lugares. O valor é de R$ 220, com eventuais descontos. O setor do Maracanã destinado aos colorados será o norte na arquibancada superior, ambiente tradicional aos visitantes.

A direção do Inter não detalhou quantos restam. É preciso, desde julho, a realização de cadastro prévio de biometria fácil para ingressar em estádios brasileiros. Após levar 2 a 1 em casa, o Inter precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar. Se ganhar por um gol, a decisão vai para os pênaltis.

Lotação na Libertadores

Já contra o Flamengo, a venda, que foi aberta em 25 de julho, durou cerca de 24 horas. O custo do ticket era de R$ 250.

Além dos colorados residentes no Rio de Janeiro, a direção projeta muitos torcedores fazendo o deslocamento de outras cidades do país e até de Porto Alegre para incentivar a equipe nas decisões.