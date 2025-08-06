Quanto o Inter pode ganhar com a classificação na Copa do Brasil 

Kin Saito / CBF/Divulgação

Nesta quarta-feira (6), Inter vai ao Maracanã tentar a virada contra o Fluminense nas oitavas de final da Copa do Brasil. A vantagem está com os cariocas, que venceram o jogo de ida por 2 a 1.

Além de continuar vivo na disputa pelo título, o clube que se classificar para a próxima fase vai garantir uma premiação milionária. São mais R$ 4.740.750 nos cofres dos times que jogarem as quartas de final.

Até agora, o Inter arrecadou R$ 5.953.500 na Copa do Brasil, somando os valores recebidos por participar da terceira fase, na qual eliminou o Maracanã, e das oitavas de final.

Premiação da Copa do Brasil

Terceira fase: R$ 2.315.250

R$ 2.315.250 Oitavas de final: R$ 3.638.250

R$ 3.638.250 Quartas de final: R$ 4.740.750

R$ 4.740.750 Semifinal: R$ 9.922.500

R$ 9.922.500 Final (vice-campeão): R$ 33.075.000

R$ 33.075.000 Final (campeão): R$ 77.175.000