Quanto o Inter deixa de faturar com a eliminação na Copa do Brasil

Partida de volta das oitavas de final ocorreu nesta quarta-feira (6). Max Peixoto / Especial

O Inter empatou com o Fluminense em 1 a 1 nesta quarta-feira (6), no Maracanã, e foi eliminado da Copa do Brasil. Os cariocas estavam com a vantagem depois da vitória por 2 a 1 no jogo de ida das oitavas de final.

Com a eliminação, o Inter deixa de ganhar uma premiação milionária. A classificação às quartas de final vale R$ 4.740.750, valor que vai para os cofres do Fluminense.

Em 2025, o Inter arrecadou R$ 5.953.500 na Copa do Brasil. O valor corresponde à premiação por participar da terceira fase da competição (R$ 2.315.250), quando eliminou o Maracanã, e das oitavas de final (R$ 3.638.250).

Premiação da Copa do Brasil

Terceira fase: R$ 2.315.250

R$ 2.315.250 Oitavas de final: R$ 3.638.250

R$ 3.638.250 Quartas de final: R$ 4.740.750

R$ 4.740.750 Semifinal: R$ 9.922.500

R$ 9.922.500 Final (vice-campeão): R$ 33.075.000

R$ 33.075.000 Final (campeão): R$ 77.175.000