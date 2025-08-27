Quanto o Inter ainda precisa lucrar em vendas em 2025

Ricardo Mathias pode ser vendido. DANTE FERNANDEZ / AFP

O Inter estima arrecadar R$160 milhões em transferências na temporada de 2025, segundo o balanço do clube. O Colorado se aproximou da quantia, mas precisa negociar ainda para alcançar a meta. O clube projeta vender um jogador para conseguir fechar as contas no exercício até dezembro.

No primeiro semestre, além de pequenas quantias obtidas pelo mecanismo de solidariedade, a ida de Rômulo para o Tigres, do México, Wanderson para o Cruzeiro e Lucas Alario para o Estudiantes renderam cerca de R$40 milhões.





Outros R$30 milhões foram injetados pela cláusula de mais valia, valorização de Johnny, entre a compra do Betis para o Atlético de Madrid. Recentemente, as vendas de Matheus Dias para o Nacional-POR e Kaique Rocha para o Casa Pia-POR acrescentaram também cerca de R$10 milhões no cálculo.

Desta forma, o Inter já alcançou metade da meta estimada para a temporada. O restante é estimado ser batido com mais uma negociação para não desfalcar tanto a equipe de Roger Machado.