Qual o provável Inter para enfrentar o Flamengo

Inter e Flamengo se reencontrarão pela terceira vez em uma semana. Nesta quarta-feira (20), as duas equipes decidem vaga nas quartas de final da Libertadores no Beira-Rio.
Na ida, o clube gaúcho foi derrotado por 1 a 0. Agora, em casa, precisa reverter o resultado para avançar para a próxima fase da competição sul-americana.
O técnico Roger Machado, que poupou os titulares no jogo do Brasileirão, deve mandar a campo a mesma equipe que começou no Rio de Janeiro.
A Globo, a ESPN e a Disney+ anunciam a transmissão do jogo, que também contará com a cobertura da Jornada Digital da Gaúcha a partir das 17h30min.
Escalação
O provável Inter tem Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Bruno Tabata, Wesley e Ricardo Mathias.
Em uma necessidade, durante o decorrer da partida, Roger pode optar por escalar dois atacantes, com Borré fazendo companhia para Ricardo Mathias.
