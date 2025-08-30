Próximo de ser negociado, Wesley pode ficar fora da partida contra o Fortaleza

Wesley não tem presença garantida na lista de relacionados. Ricardo Duarte / Internacional

O atacante Wesley pode ser baixa na escalação do Inter para o jogo contra o Fortaleza, neste domingo (31), no Beira-Rio. A negociação para sua venda ao Al-Rayan, do Catar, deve ser concluída nas próximas horas e, por conta disso, o jogador pode ser liberado pelo clube.

O Al-Rayan ofereceu cerca de 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 54 milhões) pelo atacante Wesley. O Inter tem direito a 50% do valor, enquanto a outra metade pertence ao Palmeiras.

A direção colorada não esconde que há tratativas em andamento e admite a possibilidade de liberação caso o negócio seja fechado. Até o momento, Wesley segue à disposição e deve ser relacionado, caso nada mude até a partida.

Sua titularidade, porém, já está ameaçada. Mesmo com a ausência de Bruno Tabata, que deve seguir fora em razão de dores musculares, o técnico Roger Machado pode optar pela entrada de Vitinho. Já Carbonero deve retornar ao time titular.

Um provável time do Inter tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez e Alan Patrick; Vitinho (Gustavo Prado), Carbonero e Mathias.