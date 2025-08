Próximo adversário do Inter, São Paulo vence Athletico-PR e larga em vantagem nas oitavas da Copa do Brasil

Pablo Maia marcou o primeiro gol da equipe paulista. Miguel Schincariol / São Paulo FC

Diferente do Inter, o São Paulo largou em vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (31), o time paulista, o adversário de domingo (3) do Colorado, bateu o Athletico-PR, no Morumbi, por 2 a 1.

Com uma escalação mista, o time de Hernan Crespo mostrou superioridade no confronto. Pablo Maia abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo e Ferreirinha ampliou aos 33 do segundo.

No fim, comandados por Odair Hellmann, os visitantes descontaram. Viveros marcou aos 43 da etapa final. A volta está prevista para quarta-feira (6), em Curitiba.

Antes disso, o São Paulo estará Porto Alegre para encarar o Inter às 20h30min de domingo, no Beira-Rio, pela 18ª rodada do Brasileirão. O time paulista não perde há cinco jogos.