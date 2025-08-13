Provável time do Flamengo contra o Inter

Luiz Araújo deve ser o substituto de Arrascaeta. Gilvan de Souza / Flamengo

O Flamengo terá praticamente força máxima para enfrentar o Inter, nesta quarta-feira (13), às 21h30min, no Maracanã. Pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o clube carioca terá apenas uma ausência importante em relação aos últimos jogos.

Suspenso, Arrascaeta não entra em campo e o técnico Filipe Luis deve utilizar Luiz Araújo na função de armador. Outra opção é promover a estreia de Carrascal, mas a tendência é de que o colombiano comece no banco de reservas.

Existem duas dúvidas para a escalação desta quarta. Na lateral-direita, Varela e Emerson Royal disputam a posição. O mesmo ocorre para jogar ao lado de Jorginho no meio de campo. Allan e Evertton Araujo são as opções.