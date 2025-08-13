Provável time do Flamengo contra o Inter

O Flamengo terá praticamente força máxima para enfrentar o Inter, nesta quarta-feira (13), às 21h30min, no Maracanã. Pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o clube carioca terá apenas uma ausência importante em relação aos últimos jogos.
Suspenso, Arrascaeta não entra em campo e o técnico Filipe Luis deve utilizar Luiz Araújo na função de armador. Outra opção é promover a estreia de Carrascal, mas a tendência é de que o colombiano comece no banco de reservas.
Existem duas dúvidas para a escalação desta quarta. Na lateral-direita, Varela e Emerson Royal disputam a posição. O mesmo ocorre para jogar ao lado de Jorginho no meio de campo. Allan e Evertton Araujo são as opções.
O provável Flamengo para enfrentar o Inter tem: Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Allan (Evertton Araujo), Jorginho e Luiz Araújo; Plata, Samuel Lino e Pedro.