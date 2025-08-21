Profissionais da imprensa são agredidos por torcedores do Inter no Beira-Rio

Torcida colorada viu seu time ser eliminado da Libertadores para o Flamengo nesta quarta-feira (20). Renan Mattos / Agencia RBS

Os ânimos esquentaram no Beira-Rio após a eliminação colorada na Libertadores, para o Flamengo, nesta quarta-feira (20). Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram torcedores do Inter, no setor da arquibancada superior, arrancando cabos e danificando equipamentos de profissionais da imprensa.

Os atingidos, como aparece nas imagens, são representantes do Canal do Baldasso, do YouTube. Durante a transmissão ao vivo, os jornalistas do canal identificado com o clube narraram que estavam sendo agredidos por torcedores.

Mesmo assim, a equipe preferiu seguir com sua transmissão no ar. Conforme apurado por Zero Hora, os representantes do Canal do Baldasso devem registrar um boletim de ocorrência e notificar a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (Aceg).

A entidade de imprensa lançou nota nesta quinta-feira (21) exigindo que o clube identifique os torcedores envolvidos. O Inter não se manifestou sobre o caso.

