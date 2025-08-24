Pressionado, Roger visa sequência de vitórias como prioridade no Inter: "É o que devolve a confiança do jogador"

Roger viu aumentar a pressão com a derrota para o Cruzeiro. Ricardo Duarte / Internacional/Divulgação

Ainda em Belo Horizonte, após a derrota para o Cruzeiro, o técnico Roger Machado insistiu em variações da palavra "confiança" como explicação e argumento para superar o mau momento vivido no Inter.

Pressionado, o treinador fez questão de destacar que o elenco acredita no seu trabalho e que os jogadores precisam, na verdade, recuperar a autoconfiança, afetada pelos recentes maus resultados. Para isso, Roger visa repetir uma receita do ano passado, em seu início no comando do Colorado.

— É trabalhar os conteúdos que precisam ser melhorados, de produzir mais e de defender melhor. E o que devolve a confiança do jogador é a sequência de vitórias. Só isso. Então, como eu disse, a confiança no trabalho eu tenho certeza que os atletas têm — projetou Roger.

Tal sequência pode ser iniciada já no próximo domingo (31), quando o Inter enfrenta o Fortaleza, no Beira-Rio, visando se afastar do Z-4 e voltar a sonhar com vaga na Libertadores do ano que vem.

Contas para o G-6

Não só para a autoconfiança dos atletas serve a sequência de resultados favoráveis. As projeções matemáticas mostram que o Inter terá de repetir a campanha de 2024 no Brasileirão para voltar à Libertadores em 2026. Na verdade, já deveria ter começado isso contra o Cruzeiro, assim como foi no ano passado.

O Mirassol, atual sexto colocado, tem 60% de aproveitamento. Para chegar a esse nível, os colorados terão de conquistar 63% dos pontos em disputa. Basicamente, ganhar dois de cada três jogos.