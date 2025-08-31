Pressionado, Inter recebe desesperado Fortaleza pela 22ª rodada do Brasileirão

Roger vive semana decisiva no Inter. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

O Inter enfrenta o Fortaleza, às 20h30min deste domingo (31), para voltar a respirar no Brasileirão e ter tranquilidade na parada da Data Fifa. A partida da 22ª rodada do campeonato brasileiro é decisiva para o futuro de Roger Machado como técnico. O time tem um mistério, um retorno e dois desfalques.

O mistério é Wesley. Em negociação com o Al-Rayyan, do Catar, por cerca de R$ 60 milhões, dos quais o Inter tem direito a 50%, ele pode ficar de fora da partida. Se não atuar, Vitinho jogará, com Carbonero do outro lado. Isso porque Bruno Tabata foi vetado pelo departamento médico.

A outra ausência é Borré. Ele foi expulso contra o Cruzeiro e terá de cumprir suspensão. Ricardo Mathias permanece, portanto, como centroavante titular. Thiago Maia, recuperado de lesão, é o retorno a ser comemorado pelo treinador. Ele formará a dupla de volantes com Alan Rodríguez.

No Fortaleza, o pressionado Renato Paiva conta com os retornos de Brites e Breno Lopes, que cumpriram suspensão. A ausência é Marinho, suspenso.

A expectativa de público não passa de 15 mil pessoas. O horário e a situação do time pesam para essa situação. Ainda assim, há promoção de ingressos para sócios, que podem levar um acompanhante por R$ 10.