Por onde anda Bruno Silva, ex-jogador do Inter envolvido em polêmica

Bruno Silva defendeu o Inter em 2019. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação / Inter, Divulgação

Aos 39 anos, o volante Bruno Silva, ex-Inter, se encaminha para o fim da carreira. Natural de Nova Lima-MG, ele defende o Rio Branco, do Espírito Santo, clube que foi eliminado nas oitavas da Série D no sábado (23).

Na tarde desta terça-feira (26), o nome de Bruno Silva esteve ligado a uma polêmica com sua ex-esposa. Nas redes sociais, ela informou sobre a separação do casal e ainda pontuou questões extraconjugais, além de supostas agressões.

Até a publicação desta matéria, o jogador e o atual clube não haviam se pronunciado. O Rio Branco foi procurado pela reportagem de Zero Hora, mas ainda não retornou os contatos.

Com longa carreira no futebol brasileiro, o atleta jogou no Inter em 2019, mas não se firmou na equipe treinada por Odair Hellmann, disputando só nove partidas no período.

Dois anos antes, Bruno Silva era titular do Botafogo, que foi eliminado pelo Grêmio nas quartas de final da Libertadores. No clube carioca, o volante teve um de seus melhores momentos no futebol.