Pastor? A explicação do apelido de jogador do Inter

Luis Otávio é uma das esperanças coloradas para o futuro.

Candidato a titular do Inter, pedido por parte da torcida, integrante da geração 2007, o Pastor é uma das esperanças coloradas para o futuro. E até para o presente. É um jogador de presença forte no meio-campo e de boa leitura tática. Ainda não sabe quem é?

Pastor é o apelido de Luis Otávio Costa de Aquino. Aos 18 anos completados em abril, foi capitão do time sub-20 do Inter mesmo quando tinha idade para a sub-17.

Trajetória no Inter

Estreou no profissional antes da maioridade e justamente em um Gre-Nal (vencido pelo Inter por 1 a 0, gol de Borré). Sofreu uma lesão no início de 2025, logo na primeira partida, quando era titular da equipe contra o Guarany de Bagé. Perdeu basicamente todo o Gauchão, e isso lhe tirou tempo de jogo.

Retorno

Depois da parada da Copa do Mundo, voltou a entrar nas partidas. À exceção do duelo com o Fluminense pela Copa do Brasil, participou de todos os jogos. E, contra o São Paulo, foi titular.

Origem do apelido

Mas tudo isso você já sabe. O que talvez seja desconhecida é a origem do apelido, Pastor. Não tem a ver com sua origem, Beribe, no Ceará, nem com algum cão de raça. Tem, de certa forma, com rebanho. É que Luis Otávio é muito religioso, evangélico.