Os testes feitos pelo Inter para enfrentar o Flamengo pela Libertadores

Treinador mandou a campo um time praticamente reserva. Jefferson Botega / Agencia RBS

A derrota de 3 a 1 do Inter para o Flamengo neste domingo (17) traduziu as ambições de cada equipe. Enquanto os cariocas escalaram um time próximo da força máxima para manter a liderança do Brasileirão, o Colorado poupou titulares pensando no reencontro futuro pela Libertadores.

Ainda assim, o técnico Roger Machado revelou durante a entrevista coletiva que usou a partida como laboratório para a partida de quarta-feira, em que precisa reverter a vantagem mínima construída pelo clube do Rio de Janeiro para garantir a classificação.

— A gente tira individualidades e algumas importantes análises, uma delas na questão do meio-campo, para que a gente ajuste para a quarta-feira — sinalizou o treinador colorado.

Marcação alta

A questão do meio-campo referida pelo treinador diz respeito à marcação que será utilizada. No jogo de ida, na semana passada, a estratégia inicial foi baixar linhas e proteger-se das bolas nas costas dos zagueiros. No Beira-Rio, a missão foi pressionar a saída de bola rubro-negra, principalmente o volante Jorginho.

— Justamente, a gente (precisa) dar pouco espaço para um jogador com a característica do Jorginho. No segundo tempo do jogo do Maracanã, a gente encontrou uma forma de adiantar um jogador de meio-campo, para constranger esse primeiro passe para ele. A bola circulou mais pelos lados do campo e hoje (domingo), no primeiro tempo, a gente permitiu que o nosso volante, mais lado a lado, não conseguisse encontrar um ajuste de marcação para que ele não controlasse o meio-campo. Então, sem dúvida, contar com a ajuda do meu meia, do meu atacante, mas também do meu volante subindo um pouco mais na linha para controlar esse espaço onde ele (Jorginho) circula e dá as cartas do jogo — comentou Roger.

Dupla de ataque

Nas questões individuais, o comandante colorado citou a minutagem dada a alguns jogadores, como o volante Richard. Porém, a última meia hora do confronto também serviu para testar algo que pode ser necessário na quarta (20).

Com a saída de Valencia aos 18 minutos do segundo tempo, Ricardo Mathias formou dupla com Borré até o apito final. Foi do colombiano, aliás, o único gol do Inter neste fim de semana.

— Era importante, por exemplo, oportunizar a chance de Borré e Valencia estarem no ataque para reconquistar a confiança. Dei ao final do jogo parabéns ao Borré pelo gol e por todo o empenho que teve durante a partida. Foi premiado com um gol no final — sentenciou Roger.

Escalação

Apesar das avaliações, o técnico deve optar pela mesma formação que abriu o confronto no Rio de Janeiro. A preservação do time inteiro — com exceção do lateral Aguirre, que atuou improvisado pelo lado esquerdo —indica a repetição.

Desta forma, o time que inicia às 21h30min de quarta-feira (20) tem: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.