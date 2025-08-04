Os diagnósticos internos feitos pelo Inter sobre o mau momento

Derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no domingo (3), agravou a crise colorada às vésperas da decisão contra o Fluminense. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Há três jogos sem vencer, fora da zona de classificação para a Copa Sul-Americana e pressionado na Copa do Brasil, o Inter faz diagnósticos internos sobre as causas do mau momento técnico.

Conforme apurado por Zero Hora nesta segunda-feira (4), a avaliação nos bastidores é de que o time de Roger Machado tornou-se visado, está sendo ineficiente na hora de concluir e não se adaptou aos desfalques e às mudanças no elenco ocorridas ao longo de 2025.

Além disso, por razões ainda debatidas no vestiário, há o entendimento de que os jogadores estão ficando mais distantes uns dos outros em alguns momentos do jogo.

Desfalques e mudanças no elenco

Uma das avaliações é que os desfalques enfraqueceram a equipe em 2025, enquanto os reforços contratados ainda não tiveram tempo de se entrosar com os companheiros.

— A gente tem jogado um pouco diferente do que a gente jogava no ano passado, não é o mesmo time. Eu não tenho sido titular. Perdemos por lesão o Bruno Gomes, o Mercado, que agora está voltando, e o Fernando. Temos muitas coisas diferentes. A gente tentou se adaptar, mas acho que a gente está tendo um pouco de dificuldade —disse o meia Bruno Tabata, após a derrota para o São Paulo, no domingo (3).

Previsibilidade do esquema

Há quem entenda no Beira-Rio que, após a boa campanha de 2024 e o título do Gauchão 2025, o 4-2-3-1 de Roger Machado tornou-se visado e, consequentemente, neutralizado pelos adversários. Também por este motivo, o treinador inovou contra o São Paulo e buscou uma solução diferente, com o esquema 3-5-2. Contudo, a formação ainda teve pouco tempo de treino.

Ineficiência na conclusão

Essa análise foi feita pelo próprio Roger na entrevista coletiva após a derrota para os são-paulinos. Na avaliação do comandante, o time está criando oportunidades, mas falhando na conclusão.

— Eu não vejo a gente criando pouco, vejo a gente com volume. Não vejo a gente com baixa produção. A gente produz bastante, mas coincide com o mau momento e (falta de) eficiência quando a gente está na frente do gol. Penso que precisamos também ter melhor sorte e criar oportunidades que possam ser mais claras e a gente converta em gols — explicou.

Espaçamento entre os atletas

Conforma apurado por Zero Hora, o entendimento de boa parte do grupo de jogadores é que o Inter, em seus melhores momentos, sempre atacou e defendeu em bloco, ou seja, com o time todo participando dos processos defensivos e ofensivos de forma compacta. Agora, por alguma razão, os atletas acabam se distanciando entre si.

A análise é que, por vezes, o time é contra-atacado sem que os atacantes e meias consigam recuar a tempo para a ajudar os defensores no mano-a-mano com os rivais.

Na entrevista pós-jogo contra o São Paulo, Rafael Borré chegou a comentar o tema no aspecto ofensivo, ressaltando a necessidade de haver mais "sociedades" (parcerias) entre os jogadores dentro de campo.

— Precisamos encontrar essa conexão e essas "sociedades". Essas pequenas "sociedades" dentro do campo são as que te permitem ter situações (de gol) e essas situações te permitem ganhar a partida — destacou o colombiano.

O próximo desafio colorado agora é na quarta-feira (6), no Rio de Janeiro, contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Sob pressão, o time de Roger Machado precisará reverter uma desvantagem de 2 a 1 para avanças às quartas de final.