Os ajustes que Roger terá de fazer no Inter para reagir no Brasileirão

Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Na semana cheia para preparar o Inter para o último jogo antes da parada da data Fifa, Roger Machado tem muito o que fazer. O time precisa de ajustes, isso é nítido. A dúvida é saber quais são eles. Porque o treinador já mexeu em todos os setores, e faz tempo que a equipe não dá a resposta esperada desde o Gauchão — com alguns raros lampejos depois disso.

Roger já trocou a dupla de zaga, tirando Victor Gabriel e colocando Juninho. No meio-campo, desde que perdeu Fernando, tentou a dupla de abertura com Thiago Maia e Bruno Henrique, testou Richard, agora incluiu Alan Rodríguez. Nas pontas teve Wesley, Vitinho, Bruno Tabata e até Gabriel Carvalho, que já saiu do clube, sem contar um terceiro volante de origem por ali. E só Carbonero deu boa resposta.

No ataque, alternaram-se Valencia, Borré e Ricardo Mathias. Houve partidas com dupla de ataque e até um experiência com três zagueiros, em um time reserva.

Onde pode haver mudanças

É por isso que o questionamento sobre o que Roger pode fazer ganha força. O treinador não conseguiu encontrar um modelo ou uma solução para resolver seus problemas. Se no RS o assunto é um dos preferidos de programas de debate, redes sociais e rodas de conversa, fora daqui também chama a atenção.

Para o comentarista Conrado Santana, os piores problemas estão no ataque. Falta ímpeto, força ofensiva para o time.

— Wesley, por exemplo, viveu uma temporada inédita no ano passado, e agora voltou para a média. Isso fez o Inter perder o poder de fogo no ataque. Dos centroavantes não precisa falar, não estão funcionando. O time está precisando de cara que resolva na frente — aponta.

Para Eduardo Moreno, narrador do SporTV, é o momento de Roger tentar uma estratégia diferente. O contexto aponta que o jogo contra o Fortaleza, no domingo (31) à noite, é uma espécie de última chance para o trabalho da atual comissão técnica. Portanto, o momento para um tudo ou nada.

— Roger usou três zagueiros só com os reservas. Deveria testar isso de novo. É uma formação que pode aproveitar melhor o potencial de Bernabei, mesmo que ele não tenha ido bem recentemente. Um trio com Vitão, Mercado e Juninho, ou, se não tiver Mercado, traz Juninho para dentro e coloca o Victor Gabriel para a esquerda. E aí libera os alas — aponta.

O narrador entende, também, que é o momento de dar chance para outro jogador do meio-campo. Luis Otávio, que entrou no segundo tempo contra o Cruzeiro e renovou o fôlego da equipe, poderia receber oportunidade.

— Luis Otávio é garoto da base, promissor. Vamos combinar que nem Richard nem Ronaldo têm são melhores do ele. Poderia ser Luis Otávio e Thiago Maia mais Alan Patrick, com dois atacantes, Carbonero e Ricardo Mathias. Um 3-5-2 simples. É algo de diferente e palpável para mudar nesse momento de instabilidade.

O Inter, que retomou os treinos na terça, volta às atividades na quarta para montar o time. Roger não terá Borré, expulso contra o Cruzeiro.