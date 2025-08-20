Inter e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (20), às 21h30min, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. A partida será disputada no Beira-Rio, em Porto Alegre.
Será o último confronto em sequência contra a equipe carioca. Na ida da Libertadores, o clube foi derrotado por 1 a 0. Na sequência, também perdeu pelo Brasileirão por 3 a 1.
A ESPN, a Disney+ e a Globo anunciam a transmissão do jogo, que também contará com a cobertura da Jornada Digital da Gaúcha a partir das 17h30min.
Escalações confirmadas para Inter x Flamengo
Inter: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Bruno Tabata, Wesley e Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado.
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl, Arrascaeta, Plata e Samuel Lino; Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.
Arbitragem para Inter x Flamengo
Esteban Ostojich, auxiliado por Carlos Barreiro, Agustín Berisso. VAR: Andrés Cunha (quarteto uruguaio).
Onde assistir a Inter x Flamengo
GZH acompanha o jogo em tempo real;
Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play)
A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h30min;
A Rádio Gaúcha abre a jornada esportiva às 20h30min;
O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
Zero Hora acompanha os lances minuto a minuto.
Como chegam Inter e Flamengo
Inter
O clube vem de duas derrotas para o time carioca. Na última delas, Roger Machado começou a partida com uma equipe reserva, poupando os principais jogadores para o duelo decisivo. No Brasileirão, o clube está na 12ª colocação com 24 pontos. Na Libertadores, precisa reverter o placar de 1 a 0 do jogo da ida.
Flamengo
O saldo é positivo para os cariocas, que venceram as duas últimas partidas contra o Inter. O técnico Filipe Luís não poupou todos os titulares no jogo do Brasileirão e deve ter força máxima nesta quarta-feira (20). O clube lidera o Brasileiro com 43 pontos. Na Libertadores, tem a vantagem de 1 a 0 conquistada no jogo de ida.
Ingressos para Inter x Flamengo
Tempo real de Inter x Flamengo
