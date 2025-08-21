O que resta para o Inter em 2025 após a eliminação na Libertadores?

Equipe de Roger Machado foi eliminada em mais uma Copa. Renan Mattos / Agencia RBS

Com isso, o time de Roger Machado voltará suas atenções exclusivamente ao Brasileirão — também já foi eliminado da Copa do Brasil. No campeonato de pontos corridos, o Inter é 12º colocado, com 24 pontos (cinco de diferença para G-6 e Z-4).

Leia Mais Inter perde novamente para o Flamengo e dá adeus à Libertadores 2025

A eliminação para o Flamengo também gera questionamentos acerca do trabalho de Roger Machado. Contratado no ano passado, o treinador conquistou o Gauchão 2025, mas vem de apenas três vitórias (Ceará, Santos e Bragantino) nos últimos 10 jogos.

De toda forma, o Colorado terá de driblar o cenário turbulento para enfrentar o Cruzeiro, no próximo sábado (23), pelo Brasileirão. O duelo será no Mineirão, em Belo Horizonte.

Este será apenas o primeiro de uma sequência de 19 jogos do Inter antes de encerrar a temporada. Confira, abaixo, a lista completa.

Os jogos que restam ao Inter em 2025