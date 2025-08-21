O que resta para o Inter em 2025 após a eliminação na Libertadores?

O Inter deu adeus à Libertadores na noite desta quarta-feira (20), ao perder por 2 a 0 para o Flamengo, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Como também havia tropeçado no confronto de ida, por 1 a 0, no Maracanã, o Colorado despediu-se da competição.
Com isso, o time de Roger Machado voltará suas atenções exclusivamente ao Brasileirão — também já foi eliminado da Copa do Brasil. No campeonato de pontos corridos, o Inter é 12º colocado, com 24 pontos (cinco de diferença para G-6 e Z-4).
A eliminação para o Flamengo também gera questionamentos acerca do trabalho de Roger Machado. Contratado no ano passado, o treinador conquistou o Gauchão 2025, mas vem de apenas três vitórias (Ceará, Santos e Bragantino) nos últimos 10 jogos.
De toda forma, o Colorado terá de driblar o cenário turbulento para enfrentar o Cruzeiro, no próximo sábado (23), pelo Brasileirão. O duelo será no Mineirão, em Belo Horizonte.
Este será apenas o primeiro de uma sequência de 19 jogos do Inter antes de encerrar a temporada. Confira, abaixo, a lista completa.
Os jogos que restam ao Inter em 2025
- 23/8, 18h30min: Cruzeiro x Inter;
- 31/8, 20h30min: Inter x Fortaleza;
- 13/9 (data-base): Palmeiras x Inter;
- 20/9 (data-base): Inter x Grêmio;
- 27/9 (data-base): Juventude x Inter;
- 1º/10 (data-base): Inter x Corinthians;
- 16/10 (data-base): Inter x Corinthians;
- 25/10 (data-base): Mirassol x Inter;
- 5/11 (data-base): Inter x Sport;
- 19/11 (data-base): Fluminense x Inter;
- 22/11 (data-base): Inter x Atlético-MG;
- 29/11 (data-base): Vitória x Inter;
- 3/12 (data-base): Inter x Bahia;
- 6/12 (data-base): Ceará x Inter;
- 10/12 (data-base): Inter x Santos;
- 13/12 (data-base): Vasco x Inter;
- 17/12 (data-base): São Paulo x Inter;
- 21/12 (data-base): Inter x Bragantino.