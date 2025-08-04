O que o jogo contra o São Paulo mostrou sobre a formação do Inter com três zagueiros

Mercado voltou a atuar em derrota para o São Paulo sendo o central do trio de zagueiros. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Depois da inesperada derrota para o Fluminense, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Roger Machado usou o jogo contra o São Paulo, neste domingo (3), pelo Brasileirão, para testar um novo sistema tático.

O resultado não foi o esperado com novo revés para o time colorado. O Desenho Tático analisa como funcionou a nova formação do Inter tendo três zagueiros na linha de defesa.

Escalação

Entre preservações e desfalques, Roger Machado fez oito mudanças em relação à escalação usada contra o Fluminense. O sistema 4-2-3-1 deu lugar a um 3-4-1-2, que teve Borré e Valencia formando uma dupla de ataque. Sem nenhum dos extremas do elenco entre os onze, o time tinha nos alas Benítez e Bernabei a missão de dar amplitude.

Inter iniciou com três zagueiros tendo Borré e Valencia como dupla de ataque. TacticalPad / Reprodução

Do outro lado, o São Paulo também tinha uma formação com três zagueiros, o que é habitual com Hernán Crespo. Ficou claro no começo do jogo o melhor entrosamento do time paulista. Além do esquema tático, Roger alterou a forma de marcação com o Inter adotando mais perseguições indivuais e menos marcação por zona.

No meio-campo havia um encaixe claro de três contra três. Os duelos aconteciam entre Tabata e Marcos Antônio, Alan Rodríguez e Bobadilla e o garoto Luís Otávio contra Alisson. Por volta dos 20 minutos, Roger recusou Borré para a mesma linha de Tabata tentando gerar superioridade. Crespo respondeu liberando o zagueiro Ferraresi para deixar a linha acompanhando o colombiano.

Roger recuou Borré para a mesma linha de Tabata tentando gerar superioridade no meio-campo. Tacticalboard / Reprodução

O jogo foi travado, com o São Paulo aproveitando a bola parada para abrir o placar poucos antes do intervalo. No segundo tempo, Alan Benítez teve a grande chance do empate antes de Bobadilla aproveitar uma sobra de escanteio para o 2-0.

Apesar dos dois erros em escanteios, o Inter se mostrou melhor posicionado defensivamente do que havia feito contra o Fluminense. Ofensivamente, porém, o time ficou devendo. Duas finalizações do lateral Benítez foram as chances mais claras da equipe que só descontou em pênalti marcado sobre Carbonero aos 43 da etapa final.

As voltas de Alan Patrick e Carbonero ao time titular contra o Fluminense podem fazer o time aumentar seu poderio ofensivo. A presença de Vitão dará maior poder à defesa, que teve bons rendimentos individuais de Mercado e Juninho. Roger pode usar a parte defensiva do jogo contra o São Paulo como base para o Maracanã, mas será preciso produzir mais ofensivamente para buscar a virada.

Números de Inter 1 x 2 São Paulo: