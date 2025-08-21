Chuva de papel picado no Beira-Rio: o que diz o regulamento e qual o valor da multa que o Inter pode receber

O atraso da partida foi de 21 minutos. Renan Mattos / Agencia RBS

A partida de volta das oitavas de final da Libertadores entre Inter e Flamengo, nesta quarta-feira (20), teve um atraso de 21 minutos para começar. O motivo foi uma chuva de papel prateado picado que tomou o gramado do Beira-Rio e tornou inviável o início do jogo.

Até o final da partida, a direção do Inter não havia se manifestado sobre o episódio. Durante a transmissão da ESPN, porém, a repórter Marcela Rafael disse que o papel picado seria usado na hipótese de classificação do Inter.

O regulamento da Conmebol para partidas da Libertadores prevê a cobrança de multa ao clube responsável por eventuais atrasos no início ou reinício das partidas. O documento não cita especificamente a chuva de papel como motivo do atraso, mas Zero Hora apurou que o Inter teme uma punição pesada pelo episódio desta noite.

Segundo o regulamento, "se os jogadores ou os oficiais de uma equipe forem responsáveis pelo atraso do início da partida, seja por entrar em campo de jogo após o horário previsto, modificando o protocolo de início de partida ou desrespeitando as orientações do árbitro sobre o assunto, clube e treinador serão responsabilizados pelo atraso em questão e serão sancionados pela comissão disciplinar da Conmebol".

Nas fases de mata-mata, a multa é aplicada a cada minuto de atraso. Até 15 minutos, a multa mínima é de US$ 20 mil dólares ao clube e US$ 50 mil dólares. Em caso de reincidência, o valor sobe para US$ 50 mil ao clube.

O valor da multa é cobrado no pagamento das cotas de participação. Quando o clube encerra sua participação numa edição da Libertadores, a Conmebol paga o valor arrecadado pelas fases avançadas já com o desconto da multa.

Confira o que diz o regulamento da Conmebol

Artigo 12, segundo parágrafo:

As sanções disciplinares previstas no artigo 6.º deste Código podem ser impostas às Associações Membro e clubes, nos casos de comportamento incorreto ou inapropriado dos seus adeptos, entre os quais se indicam:

Invadir ou tentar invadir o campo de jogo;

Lançar objetos;

Acender sinalizadores, fogos de artifício ou qualquer outro tipo de objeto

pirotécnico.

Usar ponteira laser ou dispositivos eletrônicos similares;

Utilizar gestos, palavras, cantos, objetos ou outros meios para transmitir qualquer mensagem imprópria em um evento desportivo, particularmente se for de natureza política, ofensiva ou provocativa;

Causar danos;

Não respeitar a entoação dos hinos nacionais;

Perturbar o bem-estar, tranquilidade e segurança de uma delegação em hotéis e transfers;

Nos casos de agressão coletiva, desavenças ou tumulto;

Qualquer outra falta de ordem ou disciplina que possa ser cometida no estádio ou nas suas imediações antes, durante e no final de um jogo.

Confira o que diz outro artigo da Conmebol:

Artigo 5.1.11.6, parágrafo 1:

Responsabilidade por atraso no início da partida: Se os jogadores e/ou oficiais de uma equipe forem responsáveis pelo atraso no início da partida, seja por entrar no campo de jogo após o horário previsto, modificando o protocolo de início da partida ou desrespeitando as orientações do Árbitro e/ou Delegado sobre o assunto, o clube e o treinador serão responsabilizados pelo atraso em questão e serão sancionados pela Comissão Disciplinar da CONMEBOL com uma multa por cada minuto de atraso, da seguinte forma (até 15 minutos após o horário marcado para o início da partida).

- Na Fase 1-2-3 e na Fase de Grupos: Será imposta uma advertência ao Clube e uma advertência ao Treinador. Em caso de segunda ou subsequentes infrações, será aplicada uma multa mínima de USD 50.000 ao Clube e USD 50.000 ao Treinador.

- Na Fase de Oitavas de Final, Quartas de Final, Semifinal e Final: Será imposta uma multa mínima de USD 20.000 ao Clube e USD 50.000 ao Treinador. Em caso de segunda ou subsequentes infrações, será aplicada uma multa mínima de USD 50.000 ao Clube e USD 50.000 ao Treinador. Após 15 minutos sem que o clube tenha o mínimo de 7 jogadores exigidos para a participação em uma partida programada da CONMEBOL Libertadores, a sanção será a determinação do resultado pelos órgãos judiciais nos termos do Artigo 24 do Código Disciplinar, além da imposição de outras sanções acessórias, a critério do órgão judicial competente.