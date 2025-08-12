O provável time do Inter para o jogo contra o Flamengo

Autor de dois gols no último jogo, Ricardo Mathias será o centroavante titular no Colorado. Ricardo Duarte / SCInternacional

O Inter enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira (13) pela ida das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã. Conforme apurado por Zero Hora, será mantida a base do time que venceu o Bragantino, pelo Brasileirão, no sábado (9).

Serão apenas duas mudanças na escalação colorada para a partida no RJ. Aguirre retorna à lateral direita no lugar de Alan Benítez. Após cumprir suspensão no Brasileirão, Vitão será companheiro de Juninho na zaga.

Autor de dois gols no último jogo, Ricardo Mathias será o centroavante titular. Borré e Valencia ficarão como opções no banco de reservas. O restante do time será o mesmo que atuou em Bragança Paulista.

Provável escalação

Assim, o Inter deve ir a campo com: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia e Alan Rodríguez; Alan Patrick, Tabata e Wesley; Ricardo Mathias.