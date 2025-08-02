O provável time do Inter contra o São Paulo pelo Brasileirão

Alan Rodriguez já pode entrar em campo. Ricardo Duarte / Inter

Neste domingo (3), entre as partidas das oitavas de final da Copa do Brasil, o Inter tem um compromisso pelo Brasileirão. O time de Roger Machado enfrenta o São Paulo, no Beira-Rio, e o técnico deve promover mudanças.

Carbonero, que não foi titular contra o Vasco devido a desgaste muscular, deve ser novamente poupado. Borré, Valencia e Ricardo Mathias disputam uma vaga no setor ofensivo.

No meio, a novidade é Alan Rodriguez. O meia foi apresentado no clube e registrado no BID nesta sexta-feira (1º) e já pode entrar em campo pelo Inter. Dois jogadores do setor não foram nem relacionados: Alan Patrick, por que apresentou um quadro de virose, e Bruno Henrique, por lesão (ele sofreu uma pancada na perna esquerda diante do Fluminense).

A maior dúvida é na zaga. Com Vitão suspenso, a posição pode ser ocupada por Clayton Sampaio, Juninho ou Mercado.

Devido à partida decisiva contra o Fluminense, marcada para a próxima quarta-feira (6), outras mudanças no time titular podem acontecer.

Provável escalação do Inter

Um provável time tem Rochet; Alan Benítez (Braian Aguirre), Clayton Sampaio, Victor Gabriel, Bernabei; Richard (Ronaldo, Luis Otavio), Thiago Maia; Wesley, Bruno Tabata, Vitinho (Carbonero); Borré.