O provável time do Inter contra o Fluminense pela Copa do Brasil

Alan Patrick deve retornar ao time titular após ausência diante do São Paulo pelo Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter deve ter o retorno dos titulares para a partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira (6), em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. As duas equipes se enfrentam às 21h30min, no Maracanã.

Após utilizar um time misto na derrota contra o São Paulo por 2 a 1, pelo Brasileirão, Roger Machado terá a volta dos principais jogadores ao elenco. Entre eles, o meia Alan Patrick é o de maior destaque. Ele nem chegou a ser relacionado contra o clube paulista em função de um quadro de virose.

Da mesma forma, Bruno Henrique também não estava na lista, já que havia sofrido uma pancada na perna esquerda. Vitão estava suspenso e é mais um que pode retornar.

A dúvida da escalação está principalmente no esquema tático escolhido por Roger. Por ter utilizado três defensores contra o São Paulo, existe a possibilidade de Roger repetir a formação.

Na ida, o Inter perdeu no Beira-Rio por 2 a 1. Sendo assim, precisa vencer por mais de dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Em caso de vitória por apenas um gol de vantagem, o confronto será decidido nos pênaltis.

Provável escalação do Inter

Rochet; Aguirre, Vitao, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.