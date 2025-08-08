O provável time do Inter contra o Bragantino

Roger Machado deve fazer mudanças no time neste sábado (9). André Ávila / Agencia RBS

O time que vai enfrentar o Bragantino neste sábado (9), às 18h30min, pela 19ª rodada do Brasileirão, só será confirmado uma hora antes da partida. Até lá, muitas dúvidas sobre quem serão os 11 titulares escolhidos por Roger Machado.

O Colorado tem confronto importante no meio da semana contra o Flamengo, pelas oitavas de final da Libertadores. No entanto, a equipe não pode esquecer do Campeonato Brasileiro. O Inter ocupa a 13ª posição, com 21 pontos.

As certezas são as ausências. Gabriel Mercado e Carbonero estão fora desse jogo e de próximos compromissos por conta de lesões. Oscar Romero e Richard também são ausências em Bragança Paulista.

No gol, Rochet deve manter a titularidade. O quarteto defensivo deve passar por mudanças. Na lateral direita, Aguirre e Alan Benítez são as opções. A dupla de zaga deve ser formada por Clayton Sampaio e Juninho. Na lateral-esquerda, Bernabei é a única opção entre os relacionados, mas um zagueiro pode ser improvisado.

No meio de campo, Roger pode manter o esquema com dois volantes e três meias mais avançados. O jovem Luis Otávio pode surgir entre os titulares, mas concorre com Thiago Maia. Alan Rodríguez é o favorito para começar como segundo volante.

Vitinho deve ser o meia pela direita, mas Roger pode optar por Bruno Henrique, formando assim uma trinca de volantes. Na esquerda, Wesley e Gustavo Prado disputam vaga. A armação é de Alan Patrick, mas Bruno Tabata pode iniciar no sábado (9), a fim de poupar o camisa 10 para a Libertadores.

O provável Inter

Rochet; Alan Benítez, Clayton Sampaio, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez, Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias.